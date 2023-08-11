İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ağustos 2023 Cuma / 25 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0466
  • EURO
    29,7574
  • ALTIN
    1666.52
  • BIST100
    7536.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor, deprem bölgesine konut yaptıracak
Spor

Kayserispor, deprem bölgesine konut yaptıracak

Kayserispor Fahri Başkanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'a 250 konut yaptırma sözü verdi.

IHA11 Ağustos 2023 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Kayserispor, deprem bölgesine konut yaptıracak
ABONE OL

Tarihinin en kritik günlerini yaşayan ve aylardır transfer yasağından kurtulamayan Kayserispor, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a 250 konut yaptırma sözü verdi. Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma törenine katılan Kayserispor Fahri Başkanı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, 250 konut yaptırma sözü verdi. Programa video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Galatasaray'ın 250 konut ile katılımını tebrik ediyorum, Kayseri'yi bir kenara koymak olmaz. Kayserispor'u bakalım kaç konut ile bu işe katılacak. Bu kadar tribünden paralar geliyor. Öyleyse bu paraların bir kısmını buralara aktaralım' dedi.

Bunun üzerine Kayserispor Fahri Başkanı Mehmet Özhaseki ise; "Emriniz olur. İnşallah en az Galatasaray kadar buraya Kayserispor olarak katkı sağlarız. Sizin sözünüzü yere düşürmeyiz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.