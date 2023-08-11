Kayserispor, deprem bölgesine konut yaptıracak

Tarihinin en kritik günlerini yaşayan ve aylardır transfer yasağından kurtulamayan Kayserispor, deprem bölgesi Kahramanmaraş'a 250 konut yaptırma sözü verdi. Kahramanmaraş'ta düzenlenen Kentsel Dönüşüm Toplu Temel Atma törenine katılan Kayserispor Fahri Başkanı aynı zamanda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, 250 konut yaptırma sözü verdi. Programa video konferans ile katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Galatasaray'ın 250 konut ile katılımını tebrik ediyorum, Kayseri'yi bir kenara koymak olmaz. Kayserispor'u bakalım kaç konut ile bu işe katılacak. Bu kadar tribünden paralar geliyor. Öyleyse bu paraların bir kısmını buralara aktaralım' dedi.

Bunun üzerine Kayserispor Fahri Başkanı Mehmet Özhaseki ise; "Emriniz olur. İnşallah en az Galatasaray kadar buraya Kayserispor olarak katkı sağlarız. Sizin sözünüzü yere düşürmeyiz" dedi.