Kayserispor, Erzurumspor'a hazır

AA 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:54 - Güncelleme: 06 Şubat 2021 Cumartesi 13:54

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, tesislerdeki antrenman, teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Hes Kablo Kayserispor arasında yarın 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.