İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Aralık 2020 Salı / 15 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,819
  • EURO
    9,3524
  • ALTIN
    448.931
  • BIST100
    1283.58
Spor

Kayserispor evinde 3 puanı unuttu

Hes Kablo Kayserispor iç sahada oynadığı son 4 maçtan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

IHA01 Aralık 2020 Salı 09:26 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 09:26
ABONE OL

Süper Lig’de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor, ligin 10. haftasında evinde oynadığı maçta Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Haftayı 1 puanla kapatan sarı kırmızılı ekip iyi bir oyun ortaya sergilemesine rağmen 3 puanı getirecek golü bulamadı.

Sahasında 3 maç aradan sonra hanesine puan yazdıran Hes Kablo Kayserispor, iç sahada oynadığı son 4 maçta galip gelemiyor. Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Sivasspor ve Hatayspor’a kaybeden Hes Kablo Kayserispor, son oynadığı Fatih Karagümrük maçında berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar ligin ilk maçında evinde Kasımpaşa maçını tek golle kazanarak 3 puan almıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.