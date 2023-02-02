Kayserispor evinde Başakşehir'i tek golle yendi

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Kayserispor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG EnerTürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Kayserispor 1-0'lık skorla kazandı.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golü 49. dakikada Ali Karimi kaydetti.

Başakşehir'de yeni transferler Karzev ve Caner Erkin maçın sonunda oyuna dahil oldu. Karzev'in 89. dakikadaki şutu her iki direğe birden vurarak oyun alanına geri döndü.

Başakşehir'i karşıladığı son 3 maçı gol yemeden kazanan Kayserispor, puanını 32'ye yükseltti. 2 maçlık galibiyet serisi sona eren Başakşehir, 40 puanda kaldı.

Kayserispor, gelecek hafta Giresunspor'a konuk olacak. Başakşehir ise Alanyaspor deplasmanına gidecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Onur Bulut'un pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sol taraftan auta gitti.

8. dakikada Kayserispor atağında sol kanattan Mane'nin ortasına ön direğe koşu yapan Gökhan Sazdağı'nın kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

13. dakikada rakip yarı alanın ortalarından Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına gönderdiği topa rakiplerinin arasından yükselen Duarte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+4. dakikada hızlı gelişen Başakşehir atağında sol çaprazdan Serdar Gürler'in kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle tamamlandı.