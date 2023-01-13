Kayserispor evinde Sivasspor'u farklı yendi

Süper Lig'de 19. haftanın açılış maçında Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-1'lik skorla Çağdaş Atan'ın başında olduğu Kayserispor oldu. Rıza Çalımbay'lı Sivasspor ise haftaı farklı mağlubiyetle kapattı.

Kayserispor'un gollerini 23. dakikada Majid Hosseini, 31 ve 69. dakikada Olivier Kemen, 41. dakikada Gökhan Sazdağı kaydetti. Sivasspor'un tek golü 52. dakikada Robin Yalçın'dan geldi.

Olivier Kemen ve Robin Yalçın, uzaktan attıkları gollerle maçın en özel anlarına imza attılar.

Ligde dört hafta sonra kazanan Kayserispor puanını 26'ya yükseltti. Üç haftadır kazanamayan Sivasspor 15 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Sivasspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Kayserispor atağında, Cardoso'nun ceza sahası yakınından sert vuruşunda topu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

24. dakikada Kayserispor öne geçti. Kornerden gelen topa iyi yükselen Hosseini'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

31. dakikada Kayserispor skoru 2-0 yaptı. Gökhan Sazdağı'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Kemen'in düzgün ve sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

36. dakikada Mensah'ın sert vuruşunda top defansa çarptı. Topu takip eden kaleci Ali Şaşal Vural meşin yuvarlağı kornere çeldi.

42. dakikada Kayserispor farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası içinde Kemen'in vuruşunda top Gökhan Sazdağı'nın önünde kaldı. Gökhan'ın gelişine vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...