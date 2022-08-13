İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2022 Cumartesi / 16 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9331
  • EURO
    18,4099
  • ALTIN
    1039.38
  • BIST100
    2864.25
Spor

Kayserispor evinde tek golle kazandı

Kayserispor, Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği İstanbulspor'u Miguel Cardoso'nun golüyle 1-0 mağlup etti.

13 Ağustos 2022 Cumartesi 21:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor, 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Miguel Cardoso kaydetti.

Bu sonucun ardından Kayserispor, puanını 3 yaptı İstanbulspor ise 2 hafta sonunda henüz puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Başakşehir deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Kayserispor öne geçti. Sol çaprazda topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza sahasında uygun durumda bulunan Cardoso'ya gönderdi. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlara gitti: 1-0.

26. dakikada gelişen İstanbulspor atağında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Mehmet Yeşil'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Abazaj'ın ceza sahasına girdikten sonra sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.