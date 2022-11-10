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Spor

Kayserispor evinde tek golle turladı

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde evinde konuk ettiği Sivas Belediyespor'u 1-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

AA10 Kasım 2022 Perşembe 23:11 - Güncelleme:
Kayserispor evinde tek golle turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda ağırladığı Sivas Belediyespor'u 1-0 yenen Yukatel Kayserispor, 5. tura çıktı.

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Yasin Kol, Mehmet Şengül, Mert Bulut

YUKATEL KAYSERİSPOR: Cenk Gönen, Kolovetsios, Karimi (Dk. 74 Kemen), Cardoso, Mustafa Pektemek (Dk. 80 Thiam), Emrah Başsan (Dk. 66 Gökhan Sazdağı), Mane (Dk. 66 Hayrullah Erkip), İlhan Parlak (Dk. 74 Talha Sarıarslan), Baran Ali Gezek, Uzodimma, Ackah

SİVAS BELEDİYESPOR: Taha Cengiz Demirtaş, Uğur Bulut (Dk. 72 Ahmet Özer), Semih Kahraman (Dk. 46 Arda Keser), Emre Adiloğlu (Dk. 64 Halil İbrahim Mızrap), Oğuzhan Bozkurt (Dk. 72 Seymen Salih Adalı), Ozan Kılıçoğlu, Gökhan Berkay Yıldız, Ömer İnan, Burak Özdemir (Dk. 64 Celal Emirdede), Arda Belen, Safa Yıldırım

GOL: Dk. 48 Emrah Başsan (Yukatel Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 45+2 Arda Belen, Dk. 50 Gökhan Berkay Yıldız, Dk. 71 Ömer İnan (Sivas Belediyespor)

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