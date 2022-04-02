Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan Kayserispor - Fenerbahçe maçını Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapıyor. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Yusuf Ziya Gündüz. Müsabakanın VAR koltuğunda Özgüç Türkalp otururken, AVAR'da ise Kerem Ersoy ve Ömer Tolga Güldibi bulunuyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

KAYSERİSPOR: 0 - FENERBAHÇE: 2

GOLLER: Dk. 16 Miha Zajc, Dk. 45 Diego Rossi (Fenerbahçe)



İlk 11'ler şöyle:

KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Kim Min Jae, Serdar, Novak, Crespo Mert, Zajc, İrfan, Rossi, Serdar