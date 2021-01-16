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Spor

Kayserispor, Furkan Bayır ve Murat Elkatmış'ın peşinde

Menemenspor'un stoperi Furkan Bayır ve forveti Murat Elkatmış'a Kayserispor'un talip olduğu öğrenildi.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 15:21
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TFF 1'inci Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Menemenspor'un iki genç oyuncusuna Süper Lig'den kanca geldi. Sarı-lacivertlilerin altyapıdan yetiştirip vitrine çıkardığı stoper Furkan Bayır ve forvet Murat Elkatmış için Hes Kablo Kayserispor'un devreye girdiği öğrenildi. 

Yapılan görüşmelerde Menemenspor'un iki oyuncuya karşılık 2.5 milyon TL bonservis bedeli istediği ve pazarlıkların sürdüğü vurgulandı. 

Dış transferde Niğde Anadolu FK'dan orta saha Berkay Samancı ile Manisaspor'dan Cevdat Enes'i kadrosuna dahil eden İzmir ekibinde takımın ikinci kalecisi Amir, Serik Belediyespor'a gitti.

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