Kayserispor Galatasaray maçı şifresiz mi hangi kanalda canli izlenecek Kayserispor GS maçı saat kaçta Aztv İdman TV Spor Smart şifresiz canlı izle

Kayserispor Galatasaray maçı ne zaman başlayacak? Kayserispor GS maçı saat kaçta hangi kanalda izlenecek? Kayserispor Galatasaray şifresiz mi? Şifresiz maç canlı yayını veren kanalların listesi açıklandı mı? soruların yanıtları taraftarları tarafından merak edilirken ayrıntıları bu haberimiz üzerinde derledik. Kayserispor Galatasaray maçının saati mücadeleyi takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Son 5 resmi mücadelesinde galibiyet yüzü göremeyen Galatasaray eksiklerine rağmen toparlanma sürecine girmek istiyor. Galatasaray Kayserispor ile oynayacağı 12. hafta maçı öncesi PFDK'dan gelen cezalarla sarsıldı. Galatasaray'ın deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçında cezalı olan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Donk, Ndiaye, Rodrigues maçta görev yapamayacak. Sarı-Kırmızılı takımda ayrıca Eren Derdiyok, Emre Akbaba, Fernando ve Nagatomo'nun sakatlığı bulunuyor. Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Schalke 04'e mağlup olan ve gruptan çıkma şansını zora sokan Galatasaray bu akşam Kayserispor ile yapacağı karşılaşmada maç skoru sonucu özeti golleri canlı izleme linkleri ile ilgili taraftarların merak ettiği tüm konuları star.com.tr haber sitemiz üzerinden takip edebilirler.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig maçlarının yayıncı kuruluşu olan Bein Sports ekranlarında yayınlanacak olan mücadele 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 19:00’da başlayacak. Hakem Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı karşılaşma Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşma öncesi ev sahibi Kayserispor’da kırmızı kart cezalısı olan Jean-Armel ve sakatlıkları bulunan Sakıb Aytaç, Deniz Türüç, Levent Gülen gibi isimler kadroya alınmadı. Galatasaray’da ise Ndiaye, Donk, Rodrigues, Emre Akbaba, Nagatomo, Eren Derdiyok ve Fernando mücadelede takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.







ERTUĞRUL SAĞLAM’DAN GALATASARAY MAÇI AÇIKLAMASI



Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, haftasonu oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili olarak, "Cumartesi Galatasaray ile futbol kavgası yaşanacak, yani kora kor bir mücadele olacak" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Galatasaray’ı konuk edecek Kayserispor, günü tek idmanla tamamladı.



İdman öncesi açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, "Geçen hafta Ankaragücü karşısında istemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray karşısında iyi bir mücadele ortaya koyup milli maç arasına moralli girmek istiyoruz. Milli maç arasında da sıkıntıları bir nebze olsun düzeltip sorunlarından arınmış bir şekilde sezona yeniden başlamak istiyoruz. Galatasaray maçından 3 puan alarak hem Ankaragücü mağlubiyetini unutturup hem de geleceğe umutlu bakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Sağlam açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Futbol; senin o gün nasıl bir tavır nasıl bir mücadele nasıl bir karakter göstereceğindir, bunu yapmadığınız zaman sizden daha az bütçeli takımlar yada alt lig takımları geliyor. Süper Lig takımlarını yenebiliyor. Cumartesi günü artık karşımızda hangi takım olursa olsun, nasıl bir takım olursa olsun çıkıp her şeyimizi doğru şekilde futbol kuralları içinde sahaya yansıtıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Tabiri caizse orada futbol kavgası yaşanacak. Bunu son günlerde sahalarda yaşanan çirkinlikler olarak söylemiyorum. Kora kor bir mücadele olacak anlamında söylüyorum. Bunu yapacak gücümüz var. İnşallah Cumartesi günü akşamı Kayserispor için güzel bir gece olacak."

Süper Lig’de son 3 maçında iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray, topladığı 20 puanla 12. haftaya lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde averajla 2. sırada girdi. Son 7 maçından bir galibiyet, bir beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrılan Kayserispor ise 12 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.



Terim, Şaş ve 3 futbolcu cezalı



Galatasaray’ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından cezalandırılan teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş ve futbolcular Ryan Donk, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues müsabakada görev yapamayacak.



PFDK’nın 7 maç ceza verdiği Terim ile 8 müsabakayla cezalandırılan Hasan Şaş, karşılaşmada takımın başında bulunmayacak. Maçta Galatasaray’ı yardımcı antrenörler Levent Şahin ile Ümit Davala idare edecek. Sarı-kırmızılı takımda 6 maçla cezalandırılan Donk, 5 müsabaka ceza alan Ndiaye ve 3 maçtan men edilen Rodrigues de Kayserispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayacak.







Sakat futbolcuların durumu



Galatasaray’da ameliyat edilen Emre Akbaba ve Yuto Nagatomo da müsabakada oynayamayacak. Sakatlığı bulunan futbolculardan Fernando Reges’in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Eren Derdiyok’un durumu ise bugün yapılacak antrenmandan sonra netlik kazanacak. Bu arada Faslı futbolcu Younes Belhanda karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda maçta kart görmesi durumunda, ligin 13. haftasındaki Atiker Konyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.



5 maçtır kazanamıyor



Galatasaray, son 5 resmi maçında galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, bu süreçte Süper Lig’de 3, UEFA Şamiyonlar Ligi’nde ise 2 müsabakayı kazanamadı. Ligde Bursaspor ve Fenerbahçe ile berabere kalan Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor’a mağlup oldu. Fatih Terim’in öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Schalke 04 ile İstanbul’da yaptığı maçtan beraberlikle ayrılırken, deplasmandaki müsabakayı ise kaybetti. Bu maçlarda rakip filelere 3 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 7 gole engel olamadı.



Galatasaray ile Kayserispor 45. randevuda



Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 45. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul’un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 44 müsabakada Galatasaray 27, Kayserispor ise sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray’ın 95 golüne, Kayserispor 33 golle yanıt verebildi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde 4-1, deplasmanda da 3-1’lik skorlarla kazandı.



Kayseri’deki maçlar



Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor’u deplasmanda ise 22 lig maçında 9 kez yendi. Kayseri’deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 18, Galatasaray ise deplasmanda 31 gol attı. Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 21 müsabakadan 9’unu yitirdi, 12’sinde berabere kaldı.



En farklı skorlu galibiyetler



Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık sonuçla aldı. Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1’lik sonuçlarla elde etti. Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul’daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 44 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.



Kayserispor 7 eksikle maça çıkacak



Galatasaray maçına 7 oyuncudan yoksun çıkacaklarını ifade eden Başkan Bedir, "Sakıp Aytaç, Hasan Hüseyin ve Oğuzhan Berber'in ameliyat olduklarını, Deniz Türüç, Levent ve Kravets ile Kana Biyik'ın cezalı olduğunu belirterek "Hiç bir futbol takımının azalarak, Kayseri'ye gelmesini ve maç öncesi bunu bahane etmesini arzulamayız. Biz tam 6 haftadır çok sayıda eksikle boğuşuyoruz. Öyle ki yedek kulübesinde kadroyu tamamlamak için 1 yerine 2 yedek kalecimiz oturuyor'' diye konuştu.