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Spor

Kayserispor, Galatasaray maçına 6 eksikle çıkacak

Yukatel Kayserispor, bugün deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçında 6 oyuncusundan yoksun olacak.

IHA12 Şubat 2022 Cumartesi 13:01 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 13:01
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Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 6 oyuncu forma giyemeyecek. Saat 19.00'da başlayacak maç için hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Gustavo Campanharo, Carlos Mane, koronavirüs karantinasında bulunan Emre Demir ve kırmızı kart cezalısı olan Uğur Demirok Galatasaray'a karşı oynayamayacak.

Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, Cenk Gönen, Mario Gavranovic ve Mame Baba Thiam Galatasaray maçında kadroda olacaklar.

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