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  • Kayserispor-Galatasaray maçında sert tartışma! Fatih Terim ayırdı...
Spor

Kayserispor-Galatasaray maçında sert tartışma! Fatih Terim ayırdı...

Spor Toto Süper Lig'de gecenin maçında Kayserispor Galatasaray'ı ağırlarken, maçın başında Mustafa Muhammed'in Aziz Behiç'e müdahalesinin ardından ortalık karıştı ancak Fatih Terim araya girdi ve tartışmayı sonlandırdı.

13 Mart 2021 Cumartesi 20:16 - Güncelleme: 13 Mart 2021 Cumartesi 20:16
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Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta maçında Kayserispor ile deplasmanda karşılaşırken maçın başında Mustafa Muhammed'in Aziz Behiç'e arkadan yaptığı müdahaleye faul bekleyen ev sahibi ekip yan hakeme itirazda bulundu. Orta hakem Halis Özkahya'nın da taç kararının ardından Kayseri kulübesiyle Galatasaraylı Muhammed ve o bölgede olan Yedlin arasında tartışma başladı.

Tartışmanın ardından Galatasaray kulübesi de o bölgeye gidince gerginlik büyüdü. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ise her iki tarafı da yatıştırdı ve çok daha fazla büyüme ihtimali olan tartışma son buldu. Terim'in yardımcılarına ve futbolcularına "Herkes bu tarafa..." demesi de dikkat çekti.

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