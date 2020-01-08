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Spor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ve Jimmy Durmaz'ı istiyor

Hes Kablo Kayserispor, Galatasaray'dan Emre Taşdemir ile Jimmy Durmaz'ı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

08.01.2020  16:29 - Güncelleme: 08.01.2020  16:29

Sezon başında İsmail Çipe ve Ramazan Emirhan Civelek'i Galatasaray'dan kiralık olarak transfer eden Kayserispor, şimdi de sol bek Emre Taşdemir ile orta saha Jimmy Durmaz'ı da kadar kadrosuna katmak istiyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin de alınmasına onay verdiği Jimmy ve Emre için ikinci kez nabız yoklandı. Jimmy Durmaz ile Emre Taşdemir ismi daha önce Mensah'ın takas edilmesi için isimleri gündeme gelmişti.

Antalya'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Galatasaray'dan gelecek yanıta göre transfer çalışmalarına yön verecek.

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