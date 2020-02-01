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Spor

Kayserispor 48 kez karşılaştığı Galatasaray'ı sadece 3 kez yenebildi

Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, lig tarihinde yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

01.02.2020  13:20 - Güncelleme: 01.02.2020  13:20

İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 47 müsabakada Galatasaray 30, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 5 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 104 golüne, Kayserispor 36 golle yanıt verebildi.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Kayseri'de oynanan maçı Galatasaray 3-2 kazandı.

- İstanbul'daki maçlar

İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibi, Kayserili renktaşıyla evinde yaptığı 23 lig maçının 19'unu kazandı, 2 kez berabere kaldı, 2 defa da sahadan puansız ayrıldı.

İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 67 gol atıp kalesinde 16 gol gördü.

- En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.

Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.

Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 47 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

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