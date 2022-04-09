Kayserispor galibiyet hasretine İzmir'de son verdi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Yukatel Kayserispor, Göztepe deplasmanına konuk oldu.

Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayserispor, 2-1'lik skorla kazandı.

Kayserispor'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Emrah Başsan ve 26. dakikada Olivier Kemen kaydetti. Ev sahibi Göztepe'nin tek golü 45. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.

Alınan bu sonucun ardından Kayserispor, ligde tam 5 hafta sonra kazandı ve puanını 41'e yükseltti. Göztepe ise 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, kendi sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Göztepe ile Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içindeki Di Santo'nun kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.

26. dakikada Yukatel Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ramazan Civelek'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Göztepeli oyuncuların uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Kemen, kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu: 2-0.

45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Halil Akbunar'ın yaptığı ortada, kaleci Lung'un dokunduğu topla buluşan Di Santo, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

67. dakikada Soner'in sağ kanattan doğrudan kaleye doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Lung'un uzaklaştırmak istediği topla buluşan Di Santo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

69. dakikada Cardoso'nun yaptığı ortada penaltı noktası yakınında topla buluşan Thiam'ın dönerek yaptığı vuruşta kaleci Piric'in kurtardığı meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

74. dakikada Halil'in pasıyla ceza sahası dışında topa sahip olan Tijanic'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

88. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Di Santo, Hosseini'ye rağmen şutunu çekti. Kaleci Lung topu uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı üzerine Di Santo'nun yerde kaldığı pozisyonu tekrar izleyen hakem Yaşar Kemal Uğurlu, müsabakayı devam ettirdi.

90+4. dakikada Di Santo'nun kafayla indirdiği topu kaleye göndermek isteyen Jahovic'in şutunda, meşin yuvarlak direkten döndü.

Karşılaşmayı Yukatel Kayserispor, 2-1 kazandı.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen

GÖZTEPE: Piric, Kerim Alıcı (Dk. 73 Jahovic), Arslanagic, Kahraman Demirtaş, Moubandje (Dk. 73 Atakan Çankaya), Tijanic, Obinna, Yalçın Kayan (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Halil Akbunar, Lourency, Di Santo

YUKATEL KAYSERİSPOR: Lung, Ramazan Civelek, Hosseini, Yıldırım Mert Çetin, Carole, Emrah Başsan (Dk. 55 Cardoso), Campanharo (Dk. 90+1 Abdulkadir Parmak), Kemen, Thiam, Attamah, Mustafa Pektemek (Dk. 66 İlhan Parlak)

GOLLER: Dk. 8 Emrah Başsan, Dk. 26 Kemen (Yukatel Kayserispor), Dk. 45 Di Santo (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 24 Moubandje (Göztepe), Dk. 27 Kemen, Dk. 65 Campanharo (Yukatel Kayserispor)