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Spor

Kayserispor galibiyeti unuttu

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçında galibiyet alamadı.

IHA4 Nisan 2022 Pazartesi 10:08 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 10:08
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Süper Lig'de 31. haftayı 38 puanla noktalayan Kayserispor, oynadığı son 5 maçta galip gelemedi. Sarı kırmızılı takımda kötü gidişat devam ediyor. Kayserispor ligde oynadığı son 5 maçta 5 mağlubiyet alarak 38 puanda kaldı. Üst üste ligde beşinci mağlubiyetini alan Kayserispor'da moraller bozuk. 2 deplasmanda 3 iç sahada kaybeden Kayserispor kalesinde tam 15 gol gördü. Sarı kırmızılılar oynadığı son 5 maçın 3'ünde kalesinde 3 gol görürken 1 maçta 2 gol ve 1 maçta ise 4 gol gördü. Bu maçlarda kalesinde toplam 15 gol gören Kayserispor rakip kalelere ise 5 gol attı.

Kayserispor'un oynadığı son 5 maçta aldığı sonuçlar şu şekilde:

27. Hafta Trabzonspor 3-2 Kayserispor

28. Hafta Kayserispor 1-2 Alanyaspor

29. Hafta Kayserispor 2-3 Konyaspor

30. Hafta Karagümrük 3-0 Kayserispor

31. Hafta Kayserispor 0-4 Fenerbahçe

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