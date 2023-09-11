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Spor

Kayserispor-Gaziantep FK maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçının biletleri satışa sunuldu.

IHA11 Eylül 2023 Pazartesi 14:18 - Güncelleme:
Kayserispor-Gaziantep FK maçının biletleri satışta
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Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları belli oldu. 16 Eylül 2023 Cumartesi günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkarıldı.

Kayserispor - Gaziantep FK maçının bilet fiyatları ise şu şekilde:

Batı Balkon bilet fiyatı: 500 TL

Batı Alt tribün bilet fiyatı: 400 TL

Doğu Alt tribün bilet fiyatı: 250 TL

Doğu Üst tribün bilet fiyatı: 200 TL

Kuzey Üst tribün bilet fiyatı: 100 TL

Güney Alt tribün bilet fiyatı: 100 TL

Misafir tribün bilet fiyatı: 130 TL

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