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Spor

Kayserispor, Gaziantep FK'ya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, ligin 13. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 15:35 - Güncelleme:
Kayserispor, Gaziantep FK'ya hazırlanıyor
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Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, İran Futbol Milli Takımı'nın Doha'da oynanacak hazırlık maçları ve Dünya Kupası aday kadrosuna davet edilen Majid Hosseini ve Ali Karimi, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla tebrik edildi.

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