Kayserispor, Gaziantep FK'ya hazırlanıyor

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kulüp tesislerindeki antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. İdmanda, ısınma ve istasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynandı.

Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Öte yandan, İran Futbol Milli Takımı'nın Doha'da oynanacak hazırlık maçları ve Dünya Kupası aday kadrosuna davet edilen Majid Hosseini ve Ali Karimi, kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla tebrik edildi.