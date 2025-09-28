İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Kayserispor-Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

28 Eylül 2025 Pazar 22:27
Kayserispor-Gençlerbirliği maçında kazanan çıkmadı
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı. Kadir Has Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.

Konuk ekip 26. dakikada Oğulcan Ülgün ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Gençlerbirliği'nde 50. dakikada Sekou Koita ve 70. dakikada Franco Tongya kırmızı kart gördü.

90+1'de Kaysersipor adına Indrit Tuci sahneye çıktı maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor haftayı 5, Gençlerbirliği ise 4 puanla tamamladı.

Ligin sonraki haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği ise sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.

