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Spor

Kayserispor, Gençlerbirliği'ni gözüne kestirdi

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puan alarak, ligde kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

IHA16 Haziran 2020 Salı 10:43 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 10:43
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Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın çalışmalarını sürdürüyor. Dün çift idman yapan sarı- kırmızılı ekip, bugün de sıkı çalışma temposunu sürdürecek. Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde çalışan sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak kümede kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, uzun bir aradan sonra devam eden Süper Lig’e galibiyetle başlamak istediklerini ancak şanssız bir yenilgi aldıklarını belirterek, "8 final maçımızdan birini kaybettik. Ancak önümüzde 7 maç daha var. Bunlardan ilki Gençlerbirliği ile. Sahamızdaki bu maçı muhakkak kazanmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz. Umarım iyi bir çalışma evresi geçirip cumartesi günü kazanan taraf oluruz" dedi.

Kayserispor ile Gençlerbirliği arasındaki müsabaka, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 18:30’da oynanacak.

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