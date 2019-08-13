30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,565
  • 6,2261
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

''Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez''

Kayserispor Kulübü, maddi sıkıntılar yaşadığına yönelik haberlerle ilgili açıklama yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, söz konusu haberlerde çeşitli iddiaların yer aldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzde maddi sıkıntılar yaşandığından bahsedilmiş, perşembenin son gün olduğu belirtilerek Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve bazı oyunculara toplam 12 milyon lira ödenemez ise futbolcuların lisanslarının çıkarılamayacağına dikkat çekilmiş, bu durumda ise Kayserispor'umuzun hafta sonu oynayacağı Alanyaspor maçına altyapı ile çıkacağı ve hocamız Hikmet Karaman'ın görevi bırakacağı iddia edilmiştir.

Takımımızın maddi sıkıntı çektiği sır olmayıp her açıklamamız ve yaptığımız genel kurullarda konu açıkça dile getirilmiştir. Dışarıdan herhangi bir destek olmaksızın, TFF gelirlerinin tamamının bankalara gittiği bir ortamda sadece kulüp başkanımızın katkı ve çabasıyla birlikte yönetim kurulumuzun desteğinin hem eski borçları ödemeye hem de kulübün mevcut harcamalarına yetmeyeceği aşikardır.

Diğer borçlu kulüpler ya yerel kaynaklarla borçlarını kapatmış ya da Ziraat Bankası yapılandırmasıyla bütçelerini denkleştirmişlerdir. Kayserispor'umuz halen bu imkanlara kavuşamamış, ilgililer şu veya bu sebeple ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlayamamışlardır. Şimdikine benzer en az 7-8 krizden büyük oranda kulüp başkanımız ve yönetimin gayretleriyle çıkılmıştır."

- "Hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez"

Gündeme getirilen sıkıntının yönetim açısından ilk olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Ancak bizlerin de ekonomik problemleri çözme kapasitemiz oldukça azalmış, imkanlarımız sınırlanmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen Sayın Valimiz, onursal başkanımız, vekillerimiz, belediye ve oda başkanlarımızın meseleye çok ciddi yaklaşarak, yönetimimizin de katkısını alarak bu problemi aşmamızı sağlayacaklarına inanıyoruz. Değerli hemşehrilerimiz ve sevgili taraftarlarımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez, bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiçbir şahıs, Kayserispor'a 'Bana ne' diyemez." ifadelerine yer verildi.

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Canan Karatay'dan 'yağ' önerisi

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Başkan Erdoğan'dan liderlere bayram tebriği

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Ticaret savaşı kripto parayı da vurdu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Bakan Soylu'dan S-400 açıklaması: Bir adım daha yaklaşmış oldu

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

Trump Çarşamba günü imzayı atacak

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

The Guardian: Birleşik Krallık diplomatlarını geri çekecek

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Ermenistan askeri böyle teslim oldu

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal

Hong Konglu protestocular havalimanını işgal etti... Uçuşlar iptal
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Böyle gelenek görülmedi! Ölen kişilerle fotoğraf çekildiler

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

Dünyadaki 'Adaletsizliği' tek kareye sığdırdı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA