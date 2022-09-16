Kayserispor, Hatay'da farklı kazandı

Spor Toto Süper Lig'de 7. hafta maçında Atakaş Hatayspor ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 4-0'lık skorla konuk ekip Kayserispor oldu.

Kayserispor'a deplasmanda galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Bernard Mensah (penaltı), 44. dakikada Miguel Cardoso, 87. dakikada Andrea Bertolacci ve 90. dkaikada Mario Gavranovic (penaltı) kaydetti.

Hatayspor'da Simon Falette 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor bu galibiyetin ardından puanını 9'a yükseltti. Serkan Özbalta'nın başında olduğu Hatayspor henüz galibiyetle tanışamadı ve 1 puanla haftayı kapattı.

Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. Yukatel Kayserispor, Trabzonspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Yukatel Kayserispor penaltı kazandı. Konuk ekibin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde Lobjanidze, topu uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi Çağdaş Altay, topun Lobjanidze'nin eline çarptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

5. dakikada penaltı vuruşu için topun başına geçen Mensah, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1.

9. dakikada sağ kanattan Ribeiro'nun ortasında ceza alanı içinde El Kaabi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

17. dakikada Boudjemaa'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bilal Beyazıt, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

28. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Thiam'a vuruşunda kaleci Erce Kardeşler topu uzanarak aldı.

29. dakikada Adekugbe'nin sol kanattan yaptığı ortada Kayserispor savunması topu uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışında topu önünde bulan Boudjemaa'nın sert şutu direğin üstünden auta gitti.

30. dakikada Ribeiro'nun ceza sahası dışından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

35. dakikada Kayserispor savunmasının geri pasında araya giren El Kaabi kaleci Bilal Beyazıt ile karşı karşıya kaldı. El Kaabi'nin vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

44. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta Thiam'ın pasında kaleci Erce Kardeşleri geçen top Cardoso'nun önünde kaldı. Cardoso'nun vuruşunda top ağlara gitti. 0-2.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI) BİRAZDAN...