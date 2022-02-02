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Spor

Kayserispor - Hatayspor maçı 10 TL

Yukatel Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig maçının biletleri satışa çıkarıldı. Biletler 10 TL ila 40 TL arasında değişiyor.

IHA2 Şubat 2022 Çarşamba 09:50 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:50
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Süper Lig'in 24.haftasında Kadir Has Stadında oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belirlendi ve biletler satıya sunuldu. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada biletlerin fiyatlarının 10 ila 40 TL arasında değiştiği vurgulandı. Passolig tarafından satışa sunulan Kayserispor-Hatayspor maçı bilet fiyatları ise şu şekilde:

Güney alt tirübün bileti: 10 TL,

Kuzey üst tribün bileti: 10 TL,

Kuzey alt tribün bileti: 10 TL,

Doğu üst tribün bileti: 15 TL,

Doğu alt tribün bileti: 20 TL,

Batı alt tribün bileti: 30 TL,

Batı balkon tribün bileti 40 TL

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