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Spor

Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta

Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanacak Süper Lig maçının bilet fiyatları belirlendi. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından biletler satışa sunuldu.

IHA24 Mart 2025 Pazartesi 10:52 - Güncelleme:
Kayserispor-Hatayspor maçı biletleri satışta
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Süper Lig 29. haftasında oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları belli oldu. Sarı Kırmızılı kulüp tarafından belirlenen fiyatlar doğrultusunda satışa sunuldu.

28 Mart Cuma günü oynanacak Kayserispor-Hatayspor maçının bilet fiyatları şu şekilde:

Güney Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.

Kuzey Üst Tribün bilet fiyatı: 100 TL.

Kuzey Alt Tribün bilet fiyatı: 100 TL.

Doğu Üst Tribün bilet fiyatı: 200 TL.

Doğu Alt Tribün bilet fiyatı: 200 TL.

Batı Alt tribün bileti: 200 TL.

Batı Balkon tribün bileti: 250 TL.

Misafir Tribün bilet fiyatı: 130 TL.

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