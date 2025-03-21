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Spor

Kayserispor, Hatayspor'a hazırlanıyor

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, evinde karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarına başladı.

IHA21 Mart 2025 Cuma 09:40 - Güncelleme:
Kayserispor, Hatayspor'a hazırlanıyor
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, sahasında oynayacağı Hatayspor maçı için topbaşı yaptı.

Milli müsabakalardan dolayı lige verilen arada izin yapan Kayserispor, yeniden idmanlara başladı. Gelecek hafta sahasında oynayacağı Hatayspor maçı için topbaşı yapan sarı kırmızılılar, 3 puan almayı hedefliyor. Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic nezaretinde çalışmalara başlayan sarı kırmızılılar, sahasında oynayacağı maçta puan kaybı yaşamak istemiyor. Kayserispor, kümede kalma mücadelesinde Hatayspor'u mağlup ederek üst sıralara çıkmanın hesabı içerisinde.

Kayserispor, yeni teknik direktörü Jakirovic ile çıktığı 7 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik 2 yenilgi aldı.

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