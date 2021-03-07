Kayserispor, Hatayspor'u deplasmanda yıktı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3
66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid (Dk. 79 Sackey), Ribeiro, Muhammed Mert (Dk. 46 Kamara), Boupendza (Dk. 63 Katranis), Akintola (Dk. 87 Burak Can Çamoğlu), Diouf
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 88 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah (Dk. 66 Sapunaru), Muhar, Avramovski (Dk. 88 Emre Demir), Lennon, Pedro Henrique (Dk. 79 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 88 Luckassen)
Goller: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 35 Uğur Demirok, Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 54 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Kone (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Attamah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 71 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Sackey (Atakaş Hatayspor)