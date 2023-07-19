İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2023 Çarşamba / 2 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7603
  • EURO
    29,9844
  • ALTIN
    1701.46
  • BIST100
    6571.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
Spor

Kayserispor hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti

Trendyol Süper lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında İstanbulspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti.

19 Temmuz 2023 Çarşamba 21:41 - Güncelleme:
Kayserispor hazırlık maçında İstanbulspor'u mağlup etti
ABONE OL

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kayserispor, tesislerindeki hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'u konuk etti.

Kayserispor müsabakaya, Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Uzodimma, Arif Kocaman, Carole, Kemen, Baran Ali Gezek, Cardoso, Mane, Ali Karimi ve Thiam 11'i ile çıktı.

İstanbulspor'un 11'inde ise Jensen, Vefa, Ali, Mehmet, Okan, Rroca, Muammer, Sambissa, Topalli, Guri ve Jackson yer aldı.

Kayserispor'un gollerini Baran Ali, Kemen ve Cardoso atarken, İstanbulspor'un gollerini ise Jackson ve Kubilay Köylü kaydetti.

Mücadele, Kayserispor'un 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, karşılaşma sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kıyasıya mücadeleyle geçen bir karşılaşma olduğunu söyledi.

Kayserispor'un geçtiğimiz sezon verdiği mücadeleyi yine sergileyeceğini belirten Çamlı, "Bizim hedeflerimiz hep ileri olacak. Biz hep koşan ileriyi hedefleyen bir takım olacağız. Bunu başaracağımızı da inanıyorum. Transfer tahtası öyle ya da böyle açılacak. Bu şehir transfer tahtasını açmaya ve bundan daha fazlasını da yapmaya muktedir büyük bir şehir. Transfer tahtasını açıp 20 tane oyuncu transfer etmeyi düşünmüyoruz. Bizim teknik ekibimiz çok akıllı. Tahtayı açıp gerekli yerlere transfer yapacağız." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.