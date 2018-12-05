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Kayserispor Hikmet Karaman ile prensipte anlaşmaya vardı

Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam'la yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman getirildi.

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Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında 12 puan ile 17'nci basamakta yer alan Kayserispor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı kulüp bugün İstanbul'da Karaman ile masaya oturdu.

Kayserispor Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Çakmak Uyar ile Hikmet Karaman İstanbul'daki görüşmenin sonucunu İzmir'de bulunan Başkan Erol Bedir'e iletti. Karaman ile yapılan prensip anlaşmasında 1-2 küçük pürüz dışında mutabık kalındığı ancak son kararı Başkan Bedir'in vereceği öğrenildi.

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