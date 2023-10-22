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Spor

Kayserispor iç saha maçlarında bir başka

Süper Lig ekibi Kayserispor bu sezon çıktığı iç saha maçlarının yalnıza 1'inde berabere kalırken diğer tüm maçlarında galibiyetle ayrıldı.

AA22 Ekim 2023 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Kayserispor iç saha maçlarında bir başka
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 yenen Mondihome Kayserispor, iç sahada başarılı grafiğiyle dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde oynadığı 5 iç saha maçında 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak mağlubiyet yaşamadı.

Sahasında, Galatasaray ve RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Kayserispor, Yılport Samsunspor'u 2-1, Gaziantep FK'yi 2-0 ve son olarak Çaykur Rizespor'u da 3-1'lik skorlarla geçerek evinde 11 puan toplamayı başardı.

İç sahadaki 5 maçın 3'ünde gol yemeyen sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 7 kez havalandırırken kalesinde sadece 2 gol gördü.

Kayserispor, sezonun ilk maçında 0-0 berabere kaldığı Galatarasay'a ise şu ana kadar tek puan kaybını yaşatan takım oldu.

Ligde 9 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyetle 13 puan toplamayı başardı.

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