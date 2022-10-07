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Spor

Kayserispor için tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig 9.hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile deplasmanda karşılaşacak Kayserispor galibiyet peşinde.

IHA7 Ekim 2022 Cuma 16:51 - Güncelleme:
Kayserispor için tek hedef galibiyet
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Yukatel Kayserispor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Ümraniyespor maçını kazanıp haftayı 3 puanla noktalamak istiyor.

Süper Lig'de ilk 8 haftayı 12 puanla geride bırakan Yukatel Kayserispor, Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ligde üst sıralara çıkmanın hesabı içerisinde olan sarı kırmızılılar, İstanbul'daki zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını Teknik Direktör Çağdaş Atan nezaretinde sürdürüyor. Genç teknik adam, Ümraniyespor maçında iyi bir futbol oynayıp 3 puan alacak skoru elde etmek istediklerini söyledi.

Oyuncularını sık sık bireysel hatalardan uzak durması yönünde telkinde bulunan Çağdaş Atan, özellikle defans bloğundaki oyuncuların daha sade bir oyun anlayışı içerisinde olmasını, riske girmemelerini istedi.

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