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Spor

Kayserispor ikinci yarıda açıldı

Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor ile karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'la Kayserispor oldu.

8 Aralık 2024 Pazar 18:12 - Güncelleme:
Kayserispor ikinci yarıda açıldı
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Süper Lig'in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Alanyaspor ile karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 2-0'la Kayserispor oldu.

Ev sahibi Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Boa Morte ve 67. dakikada Carlos Mane attı.

Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, bu galibiyetle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kayserispor, bu galibiyetle birlikte ligde 11 maçlık iç sahadaki galibiyet özlemine son verdi.

Süper Lig'de iki maç sonra kazanan Kayserispor, 15 puana yükseldi. Alanyaspor, 14 puanda kaldı.

Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplamanına gidecek. Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

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