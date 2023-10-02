Kayserispor ile Başakşehir yenişemedi!

Süper Lig 7. hafta maçında Kayserispor ile Başakşehir karşılaştı.

Kayseri'de oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir'de Lima, 5. dakikada sakatlanarak yerini Cemali Sertel'e bıraktı.

Bu sonuçla Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, 7. hafta sonunda 4 puan topladı. Recep Uçarlı Kayserispor ise puanını 10 yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Kayserispor, Ankaragücü deplasmanına gidecek. Başakşehir ise GaziantepFK'yi ağırlayacak.

ÇAĞDAŞ ATAN'A TEPKİ!

Kayserispor-Başakşehir FK maçı öncesi sarı-kırmızılı takımın taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'ın fotoğraflarının olduğu sahte Euro'ları tribünlerden atarak genç teknik adama tepki gösterdi.

SAYGI DURUŞUNDA BULUNULDU

Öte yandan, maç öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelerek bombalı saldırıda bulunan teröristlerce katledilen ve aracı gasbedilen şehit veteriner teknikeri Mikail Bozlağan için saygı duruşunda bulunuldu.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada gelişen Kayserispor atağında ceza alanında topla buluşan Thiam'ın şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak dışarı çıktı.

11. dakikada gelişen Başakşehir atağında ceza alanında topla buluşan Dennis'in vuruşunda top yandan auta gitti.

32. dakikada Figueiredo kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Figueiredo'nun çalım atarak geçmek istediği pozisyonda kaleci tarafından çelinen top daha sonra uzaklaştırıldı.

35. dakikada aldığı pasla caza sahasına giren Morte'nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Figuiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Thiam'ın vuruşunu kaleci Volkan kornere çıkardı.

53. dakikada köşe vuruşunda topa yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

62. dakikada ceza sahası yayı üzerinden topa vuran Figuiredo'nun vuruşunu kaleci Bilal güçlükle kornere çıkardı.

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy

Kayserispor: Bilal, Uzodimma (Kolovetsios dk. 88) Jeanvier, Attamah, Carole, Ackah, Kartal Kayra, Boa Morte (Bahoken dk. 82) Ramazan (Hasan Ali dk. 78) Mane, Thiam

Yedekler: Onurcan, Hosseini, Arif, Baran Ali, Hayrullah, Talha, Yiğit Emre

Teknik Direktör: Recep Uçar

RAMS Başakşehir: Volkan, Dubois, Ba, Opoku, Lima (Cemali Sertel dk. 5), Karzev, Berkay, Deniz (Emirhan dk. 89) Figuiredo, Dennis (Abeid dk. 74) Keny (Piatek dk. 74)

Yedekler: Deniz, Onur, Aleksic, Pelkas, Mahmut Tekdemir, Berkay

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Sarı kartlar: Ackah, Jeanvier (Kayserispor), Deniz Türüç, Piatek (RAMS Başakşehir)