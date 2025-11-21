Kayserispor ile Gaziantep 13. kez kozlarını paylaşacak

Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

İki ekip bugüne kadar Süper Lig tarihinde 12 kez birbirine üstünlük kurabilmek için mücadele verdi. İki takım arasında oynanan 12 maçta Kayserispor 3 kez, Gaziantep FK 3 kez kazandı. 6 müsabaka ise berabere bitti. Bu maçlarda 24 gol kaydedildi. Kayserispor 13 gol atarken Gaziantep FK 11 gol ile karşılık verdi.

Kayserispor ile Gaziantep FK arasındaki müsabaka 22 Kasım 2025 Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak. Başlama vuruşu saat 14:30'da gerçekleştirilecek.