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Spor

Kayserispor ile Karagümrük 4. randevuda

Kayserispor ile Karagümrük, Süper Lig'de 4. kez karşılaşacak.

IHA17 Mart 2022 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 14:38
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Süper Lig'in 30. haftasında Karagümrük ile Kayserispor karşılaşacak. İstanbul'da oynanacak maçta birbirine üstünlük kurmak isteyen ekipler, bugüne kadar Süper Lig'de 3 kez karşılaştı. İki ekibin de birer kez kazandığı maçın birinde de eşitlik bozulmadı. Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maç sarı kırmızılı takımın 2-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 3 maç ve sonuçları ise şu şekilde:

2021/2022 Kayserispor-Karagümrük 2-1

2020/2021 Karagümrük-Kayserispor 3-0

2020/2021 Kayserispor-Karagümrük 0-0

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