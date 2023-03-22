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Spor

Kayserispor-İstanbulspor depremzedeler için hazırlık maçı oynayacak

Kayserispor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar, İstanbulspor ile karşılaşacağı maçın tüm gelirini depremzedelere bağışlayacak.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 09:34 - Güncelleme:
Kayserispor-İstanbulspor depremzedeler için hazırlık maçı oynayacak
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Süper Lig takımlarından Kayserispor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Çağdaş Atan nezaretinde çalışan sarı kırmızılılar, lige verilen milli arada hazırlık maçı oynayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Omuz Omuza kampanyası çerçevesinde İstanbulspor ile Kayserispor arasında hazırlık maçı tertip edildi.

KARŞILAŞMANIN BİLET FİYATLARI DA BELLİ OLDU

İstanbulspor ile Kayserispor arasında oynanması planlanan ve tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı müsabaka 24 Mart Cuma günü oynanacak. Bilet fiyatlarının 34 TL ve 38 TL olarak belirlendiği müsabaka, saat 16:00'da başlayacak.

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