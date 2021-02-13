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Spor

Kayserispor, kaleci Korcan'ı geçemedi

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Hes Kablo Kayserispor-MKE Ankaragücü maçından gol sesi çıkmadı. 25. dakikada Pazdan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan başkent temsilcisi, kalecisi Korcan Çelikay'ın başarılı performansıyla Kayseri deplasmanından 1 puanla ayrılmayı başardı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 13 Şubat 2021 Cumartesi 16:07
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Kayserispor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. 25. dakikada Pazdan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı lacivertli takımda kaleci Korcan Çelikay, ev sahibi takımın ataklarına geçit vermedi.

Bu sonuçla Ankaragücü 19 puanla 20. sırada yer alırken, 25 puanlı Kayserispor ise 15. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada ani gelişen Hes Kablo Kayserispor atağında ceza sahasına gönderilen ortaya iyi yükselen Kolovetsios'un kafa vuruşunda, top direkten döndü. Seken topu iyi takip eden Uğur Demirok'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol faul gerekçesiyle iptal edildi.

18. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında İlhan Parlak, rakibini çalımlayarak ceza sahasına kadar gitti. İlhan'ın ortasında, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Korcan Çelikay kornere gönderdi.

31. dakikada Campanharo'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Lennon'un sert vuruşunda, kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.

45. dakikada MKE Ankaragücü atağında Voca'nın ceza sahası önünde sert vuruşunda, top defansa çarparak kornere gitti.

Maçın ilk yarısı, golsüz berabere bitti.

2. YARI

58. dakikada rakip yarı sahada etkili pas yapan Kayserispor atağında, ceza sahası dışında topla buluşan Luckassen'in sert şutunda, top defansa çarparak kornere çıktı.

64. dakikada Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kazandı. Ceza sahası dışında topun başına geçen Avramovski'nin sert şutunda, kaleci topu elleriyle uzaklaştırdı.

90+3. dakikada sağ kanattan yapılan ortada iyi yükselen Sapunaru'nun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Yasir Subaşı (Dk. 82 Lopes), Campanharo, Muhar (Dk. 33 Sabovic), Lennon (Dk. 82 Sapunaru), İlhan Parlak (Dk. 71 Pedro Henrique), Avramovski (Dk. 82 Maglica), Luckassen

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Pazdan, Kitsiou, Sarlija, Atila Turan, Atakan Çankaya (Dk. 52 Kulusic), Voca (Dk. 90+6 Endri Cekici), Saba, Emre Güral (Dk. 41 Lukasik), Paintsil (Dk. 90+6 Erdi Dikmen), Borven

Kırmızı kart: Dk. 25 Pazdan (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 10 Muhar (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 63 Sarlija, Dk. 63 Voca (MKE Ankaragücü)

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