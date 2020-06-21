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Spor

Kayserispor kalecisi Lung'dan Türkçe röportaj

Hes Kablo Kayserispor kaptanı Silviu Lung, Türkçe röportaj verdi.

IHA21 Haziran 2020 Pazar 15:28 - Güncelleme: 21 Haziran 2020 Pazar 15:28
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Süper Lig’in 28.haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşan ve maçı 2-0’lık sonuçla kazanan Hes Kablo Kayserispor’da keyifler yerinde. Sahaya takım kaptanı olarak çıkan kaleci Silviu Lung, rakip takım oyuncularına gol imkanı tanımayarak galibiyetle önemli rol oynadı.

Maç sonrasında kazanmanın keyfi içerisinde galibiyeti Türkçe cümleler kurarak yorumlayan Rumen kaleci Silviu Lung, "Çok iyi oynadık. Çok önemli bir galibiyet aldık. Şimdi moraller süper. Bugün sevinelim. Yarın Sivasspor maçını düşüneceğiz. Galibiyetlere devam etmeliyiz" dedi.

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