Kayserispor kalecisi Muammer Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı
Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor ile Hollanda ekibi Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı.
Antalya'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.
Mücadelenin ikinci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı.
Muammer Zülfikar Yıldırım, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
(DHA)
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