Kayserispor, Kasımpaşa deplasmanında tek golle kazandı

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

10. dakikada Cardoso'nun ceza sahası dışından uzak direğe plase vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

16. dakikada araya atılan pas ile topla buluşan Mamadou Fall, bekletmeden içeri çıkardı. Topla buluşan Hajradinovic gelişine şutu çekti ve kaleci savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Kasımpaşa atağında Tirpan'ın düzgün şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı üstten kornere çeldi.

36. dakikada Kayserispor atağında sağ taraftan topla beraber ilerleyen Kemen'in ortasında Thiam gelişine vurdu, meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta gitti.

38. dakikada savunma arkasına atılan uzun pas ile topla buluşan Mensah'ın kaleci ile karşı karşıya şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada Kemen'in sağ taraftan arka direğe açtığı ortaya iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direkten filelere gitti. 0-1

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve misafir takım soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada Kasımpaşa atağında sol taraftan Ben Ouannes'in ortasında Bahoken iyi yükseldi ve kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal, kucağına gelen meşin yuvarlağı tek hamlede kontrol etti.

57. dakikada Hajradinovic'in pasında topla buluşan Esseric'in yerden sert vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağı kalenin sağından kornere çeldi.

85. dakikada Kayserispor atağında ileri atılan uzun pasta sol tarafta topla buluşan Mensah, ceza sahası içine girer girmez sağ ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak sağ direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90. dakikada sağ taraftan Aytaç Kara'nın kullandığı korner vuruşuna iyi yükselen Tirpan'ın yakın direkten kafa vuruşunda kaleci Bilal topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kürşad Filiz xx, Özgür Ertem xx, Salih Mazlum xx

Kasımpaşa: Ertuğrul x, Hadergjonaj xx, Bruma xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Hajradinovic x (Aytaç Kara dk. 79 x), Mickael Tirpan x, Valentin Eysseric x, Mamadou Fall x (Ahmet Engin dk. 79 x), Celina xx (Petretta dk. 66 x), Bahoken x (Ali Demirel dk. 71 x)

Yedekler: Erdem Canpolat, Ryan Donk, Graovac, Tunay Torun, Yunus Mallı, Turgay Gemicibaşı

Teknik Direktör: Şenol Can

Kayserispor: Bilal Bayazit xx, Onur Bulut xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Campanharo xx (Ali Karimi dk. 77 x), Ramazan Civelek xx (Gökhan Sazdağı dk. 63 x), Michel Kemen xx, Bernand Mensah xx, Cardoso xx (Carlos Mane dk. 77 x), Mame Thiam xx(Mustafa Pektemek dk. 89 ?)

Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Emrah Başsan, Gavranovic, İlhan Parlak, Eray Özbek, Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Mame Thiam (dk. 43) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Ben Ouanes, Sadık Çiftepınar (Kasımpaşa) Hosseini (Kayserispor)