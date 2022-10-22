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Spor

Kayserispor Kasımpaşa maçına hazır

Yukatel Kayserispor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA22 Ekim 2022 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Kayserispor Kasımpaşa maçına hazır
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Yukatel Kayserispor, ligin 11. haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı kırmızılı takım, karşılaşmanın son çalışmasını bugün Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde tesislerde yaptı ve saat 15.00'de havayolu ile İstanbul'a giderek kampa girecek. Kayserispor, rakibini deplasmanda yenerek üst üste ikinci galibiyetini almak istiyor. Ligde geride kalan 10. hafta sonunda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar 16 puan topladı.

Yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan Kasımpaşa ile Yukatel Kayserispor maçı saat 14.30'da başlayacak ve maçta Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

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