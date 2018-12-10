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Kayserispor kazandı Fenerbahçe 17. sıraya geriledi

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, Kayserispor'un Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup etmesi sonrasında puan sırlamasında 17.'liğe geriledi.

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Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa evinde Kasyerispor'a 3-0 mağlup oldu.

Ligin 17. sırasında bulunan Kayserispor, Hikmet Karaman ile çıktığı ilk maçtan 3 puanla dönme sevinci yaşıyor. Haftalar sonra galibiyetle tanışan Kayserispor, puanını 15'e yükseltti ve üstünde bulunan Fenerbahçe'yi geçerek 15. sıraya yükseldi. Gösterdiği performansla taraftarlarının eleştiri oklarını üzerine çeken Fenerbahçe, 15. haftayı 14 puanla 17. sırada tamamladı. Erzurumspor BB ise 14 puanla averajla 16. sırada bulunuyor.

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