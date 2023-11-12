Kayserispor kazanma alışkanlığını geliştirdi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligdeki altıncı galibiyetini elde etti.

Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı sarı kırmızılılar 4-3 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Bu sezon deplasmanda ikinci galibiyetini alan Kayserispor, ligdeki ise 6. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılılar dış sahada oynadığı 6 maçtan 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puan topladı. Kasımpaşa'yı Ali Karimi, Sadık Çiftpınar, Aylton Boa Morte ve Mame Baba Thiam'ın golleri ile yenen Kayserispor 12. haftayı 3 puanla kapatmanın sevincini yaşıyor.

Sarı kırmızılı takım ligde 12. hafta sonunda 22 puan topladı. Kayserispor ligin 13. haftasında milli ara sonrası evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.