İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Şubat 2026 Pazartesi / 15 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,5099
  • EURO
    51,6565
  • ALTIN
    6383.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor kazanmayı unuttu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2026 yılında oynadığı 3 lig maçını da kaybetti.

IHA2 Şubat 2026 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
Kayserispor kazanmayı unuttu
ABONE OL

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; ligin ikinci yarısında oynadığı müsabakalarda galibiyet yüzü göremedi. 2026 yılında umutlu giren sarı kırmızılılar oynadığı 3 maçta da mağlup oldu. Ligin ikinci yarısına Beşiktaş maçı ile başlayan ve bu maçı 1-0 kaybeden sarı kırmızılılar, sonrasında sahasında Başakşehir Futbol Kulübü ile karşılaştı. Bu maçı da 3-0 kaybeden Kayserispor, son olarak Galatasaray ile oynadığı maçı da 4-0 yenik noktaladı. Sarı kırmızılı ekip, 3 maçta gol atamazken kalesinde 8 gol gördü.

Kayserispor, ligin 21. haftasında sahasında Kocaelispor ile karşılaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.