Kayserispor, Konya deplasmanına kazanmak için çıkacak

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, 3 puanın sahibi olmak istiyor. Sezona mağlubiyetle başlayan ve henüz puanı bulunmayan sarı-kırmızılılar, Konyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesabında.

Rakibi ile Konya'da oynadığı son 5 maçında kazanamayan Kayserispor, hem galip gelmek hem de sezonun ilk 3 puanını almak istiyor. Son galibiyetini 2018-2019 sezonunda 1-0'lık sonuçla alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 5 maçta 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Kayserispor'un Konyaspor ile deplasmanda oynadığı son 6 müsabaka ve sonuçları ise şu şekilde:

2023/2024 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2022/2023 Konyaspor-Kayserispor 2-2

2021/2022 Konyaspor-Kayserispor 2-0

2020/2021 Konyaspor-Kayserispor 0-0

2019/2020 Konyaspor-Kayserispor 2-1

2018/2019 Konyaspor-Kayserispor 0-1