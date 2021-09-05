AA 5 Eylül 2021 Pazar 21:03 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 21:03

Kayserispor Kulübünün eski başkanlarından Recep Mamur vefat etti. Mamur 1999-2013 yılları arasında Kayserispor'da başkanlık yapmıştı.

Mamur'un cenazesinin yarın Kayseri'de toprağa verilmesi bekleniyor.

KAYSERİSPOR VE TFF'DEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI



Kayserispor Kulübü ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mamur'un vefatı dolayısıyla baş sağlığı mesajı yayımlandı.

Kulübün mesajında, "Kayserispor'umuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur''a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

TFF'nin mesajında ise "Yukatel Kayserispor'un eski başkanı Recep Mamur'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Uzun yıllar sarı-kırmızılı kulübün başkanlığını yapan ve görev döneminde 2008'de Türkiye Kupası kazanılan Mamur, Türk futboluna değerli katkılarda bulundu. Merhum Recep Mamur'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve Yukatel Kayserispor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.