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Spor

Kayserispor küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor

Kayserispor; sahasında oynayacağı Rizespor maçını kazanıp küme düşme hattından bir an önce uzaklaşmak istiyor.

IHA25 Nisan 2025 Cuma 09:43 - Güncelleme:
Kayserispor küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor
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Kayserispor; sahasında oynayacağı Rizespor maçını kazanıp 40 puana ulaşmak hedefinde.

Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Rizespor ile karşılaşacak Kayserispor, 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Taraftarının desteği ile galibiyete ulaşmak isteyen sarı kırmızılılar, hazırlıklarını sürdürüyor. Boşnak Teknik Direktör Sergej Jakirovic ile çıktığı 11 müsabakada 21 puan toplayarak kümede kalma adına önemli bir ivme yakalayan Kayserispor, Rizespor maçında da galibiyete ulaşmanın planı içerisinde.

Kayserispor ile Rizespor arasındaki maç 27 Nisan Pazar günü oynanacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maç saat 19:00'da başlayacak.

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