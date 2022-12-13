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Spor

Kayserispor, Liepaja'yı 2 golle yendi

2022 Dünya Kupası nedeniyle verilen arada çalışmalarını sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında Liepaja'yı 2-1 yendi.

IHA13 Aralık 2022 Salı 18:15 - Güncelleme:
Kayserispor, Liepaja'yı 2 golle yendi
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Antalya kampında oynadığı 3. hazırlık maçını da kazandı. Sarı kırmızılılar, Letonya'nın Liepaja takımını 2-1 mağlup etti.

Kayserispor, Antalya kampını mutlu noktaladı. 10 gündür Belek'te kamp yapan sarı kırmızılılar oynadığı 3 hazırlık maçını da kazandı. İlk olarak Almanya'nın 3. Lig takımlarından Saarbrücken ile karşılaşan ve maçtan 2-1 galip ayrılan sarı kırmızılılar, ikinci hazırlık maçını Giresunspor ile oynadı. 8 gollü maçı 5-3 kazanan Kayserispor, oynadığı 3. hazırlık maçında Letonya'nın Liepaja takımını 2-1 mağlup etti.

Liepaja takımı ile bugün karşılaşan sarı kırmızılılar, maçın 38. dakikasında Mustafa Pektemek'in golü ile 1-0 öne geçti. Maçın 44. dakikasında penaltıdan Luis Dodo'nun golüne engel olamayan Kayserispor ilk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında 66. dakikada Talha Sarıarslan ile öne geçti ve maçı 2-1 kazandı.

Kayserispor bu maç sonrasında Antalya kampını noktaladı. 2 gün izin yapacak sarı kırmızılı ekip, Cuma günü Kadir Has Tesisleri'nde bir araya gelerek tekrardan çalışmalara devam edecek.

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