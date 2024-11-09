Kayserispor ligde 2. kez kazandı

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligde bu sezonki 2. galibiyetini elde etti.

Kayserispor, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde 2. kez 3 puan sevinci yaşadı. Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini ise yine deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenerek elde etmişti.

Sarı-kırmızılılar, milli aranın ardından ligin 13. hafta maçında ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.