21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9855
  • 6,7386
  • 247.404
  • 88.533
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor ligde kalmayı garantiledi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalmayı garantilemeye çalışan Kayserispor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1'lik skorla kazandı ve ligde kalmayı garantiledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kasımpaşa 26. dakikada Ben Youssef'in golüyle öne geçerken, Kayserispor'a galibiyeti getiren goller 74. ve 79. dakikalarda, oyuna 55. dakikada dahil olan Asamoah Gyan'dan geldi. Kasımpaşa'da Pavelka 43. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve deplasman ekibi karşılaşmayı uzun süre 10 kişi sürdürdü.

Bu sonucun ardından 4 maç sonra kazanan Kayserispor puanını 40 yaparak düşme tehlikesini ortadan kaldırdı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Kasımpaşa ise 38 puanda kaldı.

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor deplasmanda Akhisarspor ile karşılaşacakken, Kasımpaşa ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'de 3 Türk'e şeref madalyası verildi

ABD'de 3 Türk'e şeref madalyası verildi

İstanbul İl Seçim Kurulu'na yeni başkan

İstanbul İl Seçim Kurulu'na yeni başkan

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmalarına ara verildi

'PKK'nın kararları Kandil'den sonra Sincar'da veriliyor'

'PKK'nın kararları Kandil'den sonra Sincar'da veriliyor'

Pazar ayini sırasında kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

Pazar ayini sırasında kiliseye saldırı! Çok sayıda ölü var

'Babam Hababam Sınıfı filminden rahatsız olurdu'

'Babam Hababam Sınıfı filminden rahatsız olurdu'

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Türkiye, 52 adet 'Super Mushak' almayı planlıyor

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiriyle ilgili yeni gelişme

Uçurumdan yuvarlanan AA muhabiriyle ilgili yeni gelişme
 

POPÜLER HABERLER

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

Köye dadandılar, bu hale getiriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA