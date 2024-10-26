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Spor

Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini Hatayspor karşısında aldı

Kayserispor, Süper Lig'in 10. haftasında konuk olduğu Hatayspor'u Kartal Kayra Yılmaz'ın attığı tek golle mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

26 Ekim 2024 Cumartesi 15:48 - Güncelleme:
Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini Hatayspor karşısında aldı
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez galip geldi. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.

ÇALIMBAY ÇARE OLAMADI!

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı. Hatayspor, çıktığı 9 maçın 3. de ise berabere kaldı. Rıza Çalımbay ile 5. maçına çıkan Hatayspor, galibiyet alamazken 3. kez yenildi ve 2 puan aldı.

Kayserispor bu sonucun ardından puanını 8'e çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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