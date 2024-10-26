Kayserispor ligdeki ilk galibiyetini Hatayspor karşısında aldı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaştı. Mersin Stadyumu'nda oynanan maçı Kayserispor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Sinan Kaloğlu'nun çalıştırdığı Kayserispor, ligde bu sezon ilk kez galip geldi. Sarı kırmızılı takım daha önce çıktığı 8 maçta 3 mağlubiyet, 5 beraberlik almıştı. Ayrıca, Kaloğlu yönetiminde 1 beraberlik ve bir galibiyet almış oldu.

ÇALIMBAY ÇARE OLAMADI!

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri ise bu sezon 6. mağlubiyetini aldı. Hatayspor, çıktığı 9 maçın 3. de ise berabere kaldı. Rıza Çalımbay ile 5. maçına çıkan Hatayspor, galibiyet alamazken 3. kez yenildi ve 2 puan aldı.

Kayserispor bu sonucun ardından puanını 8'e çıkardı. Hatayspor ise 2 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Eyüpspor deplasmanına gidecek. Kayserispor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.